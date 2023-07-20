Politico: Лондон пытался отговорить ЕС от названия «Мальвинские острова» в документе

Британские дипломаты отчаянно пытались отговорить власти Евросоюза от использования аргентинского названия Мальвинских островов, которые Лондон именует Фолклендскими, в декларации ЕС и стран Латинской Америки. В документе в итоге было закреплено название Islas Malvinas.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на служебную записку, попавшую в распоряжение издания.

«Великобритания возражала против использования названия «Мальвинские острова» в новом коммюнике, подписанном на этой неделе в Брюсселе 60 странами ЕС и Латинской Америки», — пишет газета.

Таким образом, аргентинские переговорщики в ЕС «одержали крупную дипломатическую победу», говорится в статье.

При этом в кулуарах саммита CELAC Лондон «оказывал давление на самом высоком уровне», чтобы отговорить Брюссель от включения этой формулировки.

«Позиция Британии очень ясна — Фолклендские острова являются самоуправляемой британской заморской территорией», — говорится в записке главы британского МИД Джеймса Клеверли.

Как утверждается, британские официальные лица «лихорадочно звонили делегатам и атташе… но безрезультатно».

Ранее Аргентина предложила перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН. Глава британского МИД утверждал, что острова принадлежат Великобритании.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Британию «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их аргентинцам.

Как отмечал президент России Владимир Путин, решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса».

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

Подробнее — в материале RT.