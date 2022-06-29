Путин напомнил об «имперских амбициях» Британии в войне из-за Фолклендских островов

Решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за Мальвинских (Фолклендских) островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», напомнил российский президент Владимир Путин.

Об этом он сказал, комментируя по просьбе журналиста слова нынешнего британского премьера Бориса Джонсона о том, что Путин «не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной».

«Где эти Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал глава российского государства.

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.

Подробнее — в материале RT.