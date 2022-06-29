Путин напомнил об «имперских амбициях» Британии в войне из-за Фолклендских островов
Об этом он сказал, комментируя по просьбе журналиста слова нынешнего британского премьера Бориса Джонсона о том, что Путин «не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной».
«Где эти Фолклендские острова и где Британия? И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал глава российского государства.
В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.
По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международно-правовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.
Подробнее — в материале RT.