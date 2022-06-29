Путин прокомментировал слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию

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Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о военной спецоперации на Украине.

По словам российского лидера, «от действующего премьера Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня».

Путин напомнил об экс-премьере Великобритании Маргарет Тэтчер, которая в своё время приняла решение о военных действиях.

Ранее британский премьер в интервью ZDF заявил о том, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. 

Он добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова британского премьер-министра, сказала, что «у Бориса Джонсона фантазии с испариной».

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