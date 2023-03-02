Аргентина призвала перенести в ООН переговоры с Британией по мальвинской проблеме
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Об этом сообщил аргентинский МИД.
«Глава аргентинской дипломатии сформулировал предложение о возобновлении переговоров о суверенитете над Мальвинскими островами и предложил провести встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», — говорится в заявлении МИД.
Как напоминает ТАСС, накануне Аргентина уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори – Данкана, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе островов.
В январе МИД России заявил, что Британия и Аргентина должны как можно скорее возобновить прямой диалог по проблеме Мальвинских (Фолклендских) островов, чтобы урегулировать спор в соответствии с резолюциями ООН.
В июне российский президент Владимир Путин отметил, что решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за Мальвинских (Фолклендских) островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на заявления Лондона по Украине потребовал от Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.
В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.
По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международноправовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.