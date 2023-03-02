Аргентина призвала перенести в ООН переговоры с Британией по мальвинской проблеме

Аргентина предлагает перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН.

Об этом сообщил аргентинский МИД.

«Глава аргентинской дипломатии сформулировал предложение о возобновлении переговоров о суверенитете над Мальвинскими островами и предложил провести встречу для согласования повестки переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке», — говорится в заявлении МИД.

Как напоминает ТАСС, накануне Аргентина уведомила Великобританию о денонсации соглашения Форадори – Данкана, которое касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе островов.

В январе МИД России заявил, что Британия и Аргентина должны как можно скорее возобновить прямой диалог по проблеме Мальвинских (Фолклендских) островов, чтобы урегулировать спор в соответствии с резолюциями ООН.

В июне российский президент Владимир Путин отметил, что решение британского премьер-министра Маргарет Тэтчер начать военные действия против Аргентины из-за Мальвинских (Фолклендских) островов было продиктовано прежде всего «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на заявления Лондона по Украине потребовал от Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.

В 1982 году началась война между Аргентиной и Соединённым Королевством за контроль над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, конфликт длился около двух с половиной месяцев и завершился победой британцев.

По словам экспертов, к вооружённому противостоянию привели международноправовые коллизии и стремление Великобритании контролировать территории, важные с экономической точки зрения.