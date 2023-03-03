Глава МИД Британии Клеверли: Фолклендские острова принадлежат Великобритании
Об этом он написал в своём Twitter.
«Фолклендские острова являются британскими», — сказал Клеверли.
Такое заявление британский дипломат сделал в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.
«Жители островов имеют право решать своё будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — добавил британский министр.
Ранее Аргентина предложила перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН.
Также Москва призвала Аргентину и Британию возобновить прямой диалог по мальвинской проблеме.
При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Британию «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их аргентинцам.