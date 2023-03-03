Глава МИД Британии Клеверли: Фолклендские острова принадлежат Великобритании

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Фолклендские острова являются британскими», — сказал Клеверли.

Такое заявление британский дипломат сделал в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

«Жители островов имеют право решать своё будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — добавил британский министр.

Ранее Аргентина предложила перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН.

Также Москва призвала Аргентину и Британию возобновить прямой диалог по мальвинской проблеме.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Британию «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их аргентинцам.