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Глава МИД Британии Клеверли: Фолклендские острова принадлежат Великобритании

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Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Фолклендские острова принадлежат Великобритании.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Фолклендские острова являются британскими», — сказал Клеверли.

Такое заявление британский дипломат сделал в ответ на предложение своего аргентинского коллеги Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры о принадлежности островов.

«Жители островов имеют право решать своё будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании», — добавил британский министр.

Ранее Аргентина предложила перенести переговоры по проблематике Мальвинских (Фолклендских) островов на площадку ООН.

Также Москва призвала Аргентину и Британию возобновить прямой диалог по мальвинской проблеме.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Британию «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их аргентинцам.

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