ТАСС: в США дважды обнаруживали марихуану на территории Белого дома в 2022 году
Об этом информирует ТАСС.
«Небольшое количество марихуаны было обнаружено дважды в 2022 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае с прошлым инцидентом никто задержан не был. По данным агентства, вес марихуаны не соответствовал законным условиям для предъявления федеральных обвинений.
Ранее следователи не обнаружили подозреваемых в ситуации вокруг найденного в Белом доме кокаина.
Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.