WP: в Белом доме обнаружили вещество, похожее на кокаин

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В Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.
WP: в Белом доме обнаружили вещество, похожее на кокаин
  • Gettyimages.ru
  • © Caroline Purser

«Была объявлена непродолжительная эвакуация... По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — сообщают источники The Washington Post.

В данный момент выясняется, как вещество попало в здание американской администрации.

Ранее президент США Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила во время партийного собрания демократов в Балтиморе.

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