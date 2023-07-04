WP: в Белом доме обнаружили вещество, похожее на кокаин
- Gettyimages.ru
- © Caroline Purser
«Была объявлена непродолжительная эвакуация... По итогам предварительного теста вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — сообщают источники The Washington Post.
В данный момент выясняется, как вещество попало в здание американской администрации.
Ранее президент США Джо Байден усмехнулся, комментируя смерть двух детей от фентанила во время партийного собрания демократов в Балтиморе.