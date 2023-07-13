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Следователи не обнаружили подозреваемых в ситуации вокруг найденного в Белом доме кокаина

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Следователи не обнаружили ни отпечатков пальцев, ни ДНК, пытаясь выяснить, кому принадлежит найденный в Белом доме кокаин, сообщает Associated Press со ссылкой на краткий доклад секретной службы.
Следователи не обнаружили подозреваемых в ситуации вокруг найденного в Белом доме кокаина
  • Gettyimages.ru

Расследование провалилось, несмотря на сложный анализ криминалистической лаборатории ФБР, а кадры видеонаблюдения не выявили подозреваемого.

«Без вещественных доказательств следствие не сможет выделить интересующего человека из сотен лиц, прошедших через тамбур, где был обнаружен кокаин», — говорится в сводке спецслужб.

Ранее стало известно, что в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин. Как после этого сообщил NBC со ссылкой на источник, лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.

Как писала Politico, следователям вряд ли удастся установить, откуда там взялся наркотик.

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что порошок мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

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