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Politico: расследование вряд ли установит человека, пронёсшего кокаин в Белый дом

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Вряд ли следователям удастся установить, откуда в Белом доме взялся кокаин, сообщил газете Politico неназванный чиновник, знакомый с ходом расследования.

«Чиновник, знакомый с ходом расследования, предупредил, что источник наркотика вряд ли будет установлен, учитывая то, что он (свёрток. — RT) был обнаружен в районе Западного крыла, где очень высокая проходимость», — пишет газета.

Как утверждается, белый порошок нашли в каморке для хранения электроники в Западном крыле Белого дома.

На вопрос, каковы шансы найти виновного, собеседник сказал, что «будет очень трудно это сделать».

Ранее стало известно, что в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.

Как после этого сообщил NBC со ссылкой на источник, лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.

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