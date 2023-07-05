Politico: расследование вряд ли установит человека, пронёсшего кокаин в Белый дом
«Чиновник, знакомый с ходом расследования, предупредил, что источник наркотика вряд ли будет установлен, учитывая то, что он (свёрток. — RT) был обнаружен в районе Западного крыла, где очень высокая проходимость», — пишет газета.
Как утверждается, белый порошок нашли в каморке для хранения электроники в Западном крыле Белого дома.
На вопрос, каковы шансы найти виновного, собеседник сказал, что «будет очень трудно это сделать».
Ранее стало известно, что в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.
Как после этого сообщил NBC со ссылкой на источник, лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.