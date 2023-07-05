NBC News: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином

Экспертиза показала, что обнаруженный 2 июля порошок в Белом доме оказался кокаином. Об этом пишет телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Осведомлённый о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свёртке был кокаин», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.

Как писала газета New York Post, сын президента США Джо Байдена Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен белый порошок.