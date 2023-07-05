NBC News: обнаруженный в Белом доме порошок оказался кокаином
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«Осведомлённый о ходе расследования источник сообщил, что лабораторный тест подтвердил, что в найденном в воскресенье в общих зонах Белого дома небольшом свёртке был кокаин», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.
Как писала газета New York Post, сын президента США Джо Байдена Хантер Байден находился в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен белый порошок.