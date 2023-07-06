Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына Хантера

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

Об этом информирует РИА Новости.

«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме?» — написал Трамп.

По его словам, они уже знают ответ, однако он им «не нравится».

Также бывший глава государства заявил, что американские СМИ вскоре «сведут к нулю» данный инцидент, сообщив, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином и его было очень мало.

Ранее в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.

Позже в Politico сообщили, что расследование вряд ли установит человека, пронёсшего кокаин в Белый дом.