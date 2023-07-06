Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына Хантера
Об этом информирует РИА Новости.
«Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме?» — написал Трамп.
По его словам, они уже знают ответ, однако он им «не нравится».
Также бывший глава государства заявил, что американские СМИ вскоре «сведут к нулю» данный инцидент, сообщив, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином и его было очень мало.
Ранее в Белом доме сотрудники Секретной службы США во время обхода здания обнаружили белый порошок, похожий на кокаин.
Позже в Politico сообщили, что расследование вряд ли установит человека, пронёсшего кокаин в Белый дом.