Собеседники в Вене признают мощь армии России и её огромный опыт, среди европейцев растёт понимание невозможности победы Украины, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что лёгкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он отметил, что ситуацию для стран НАТО усугубляет упадок их военно-промышленного комплекса.

По его словам, страны Запада поставили Украине уже все свои запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.

Также в The Times заявили, что наступлению ВСУ мешает возросшая эффективность ВС России.