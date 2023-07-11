Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украине уже ничто не поможет победить
По его словам, Украина висит на волоске в худшем смысле данного выражения.
«Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что многие страны Запада находятся в отчаянии из-за украинского конфликта.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.
Также в The Times заявили, что наступлению ВСУ мешает возросшая эффективность ВС России.