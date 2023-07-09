Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
«Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских», — цитирует политика РИА Новости.
По его словам, сегодня Европа испытывает серьёзные внутренние проблемы, и там нет желания посылать людей умирать за Украину.
«А у украинцев никого не осталось», — добавил Кеннеди-младший.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден свёл диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.
Также, по его словам, власти США превратили Украину в скотобойню.