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Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил в интервью Youtube-каналу Lex Fridman, что не существует ни одного исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию.

«Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, сегодня Европа испытывает серьёзные внутренние проблемы, и там нет желания посылать людей умирать за Украину.

«А у украинцев никого не осталось», — добавил Кеннеди-младший.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что президент США Джо Байден свёл диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.

Также, по его словам, власти США превратили Украину в скотобойню.

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