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Кеннеди-младший заявил, что Байден свёл диалог с Россией к угрозам и оскорблениям

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.
Кеннеди-младший заявил, что Байден свёл диалог с Россией к угрозам и оскорблениям
  • AP
  • © Hans Pennink

«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями», — цитирует его РИА Новости.

Кеннеди-младший напомнил, что ряд бывших американских лидеров, в числе которых Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Ричард Никсон и Рональд Рейган, проводили встречи с руководством СССР.

Политик предложил Байдену так же провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину «в скотобойню», на которой украинская армия потеряла 350 тыс. человек.

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