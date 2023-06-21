Кеннеди-младший заявил, что Байден свёл диалог с Россией к угрозам и оскорблениям

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.

«Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями», — цитирует его РИА Новости.

Кеннеди-младший напомнил, что ряд бывших американских лидеров, в числе которых Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Ричард Никсон и Рональд Рейган, проводили встречи с руководством СССР.

Политик предложил Байдену так же провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину «в скотобойню», на которой украинская армия потеряла 350 тыс. человек.