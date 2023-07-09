Известный британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что Вооружённые силы России ведут боевые действия более эффективно, чем в начале СВО, не давая ВСУ добиться заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления.

Об этом пишет газета The Times.

По словам Галеотти, украинские войска так и не осуществили прорыва ни на одном из направлений, где они наступают. При этом отмечается, что ряд экспертов прогнозировал обратное.

«ВС России продемонстрировали способность извлечь уроки из последних 16 месяцев», — цитирует политолога ТАСС.

Галеотти акцентировал внимание на то, что российские военные стали лучше координировать свои действия. Он добавил, что ВС России более эффективно используют артиллерию, активно используя БПЛА для воздушной разведки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки «Азов»* связано с провалами контрнаступления Украины.

Также заместитель главы Пентагона Колин Каль признал, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем США надеялись.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.