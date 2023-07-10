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Госдеп: поставки Украине кассетных боеприпасов не отразятся на поддержке от других стран

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Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не считают, что поставки Вооружённым силам Украины кассетных боеприпасов отразятся на выделяемой им поддержке со стороны других стран.
Госдеп: поставки Украине кассетных боеприпасов не отразятся на поддержке от других стран
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он подчеркнул, что Вашингтон не считает, что решение о поставках смогло спровоцировать раскол среди союзников.

«Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран», — цитирует его РИА Новости.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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