Госдеп: поставки Украине кассетных боеприпасов не отразятся на поддержке от других стран
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Он подчеркнул, что Вашингтон не считает, что решение о поставках смогло спровоцировать раскол среди союзников.
«Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран», — цитирует его РИА Новости.
7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.