Госдеп: поставки Украине кассетных боеприпасов не отразятся на поддержке от других стран

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не считают, что поставки Вооружённым силам Украины кассетных боеприпасов отразятся на выделяемой им поддержке со стороны других стран.

Он подчеркнул, что Вашингтон не считает, что решение о поставках смогло спровоцировать раскол среди союзников.

«Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине со стороны различных стран», — цитирует его РИА Новости.

7 июля стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.