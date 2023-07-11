Великобритания планирует помочь Украине в обезвреживании боеприпасов и разминировании
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Министерство иностранных дел Великобритании планирует оказать поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и поставить структуре наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия.
Как отмечается в документе, процедуру поиска поставщика для британского ведомства выполняет консалтинговая компания Chemonics UK.
Это закупка является частью многолетней программы «Партнёрский фонд для устойчивой Украины (PFRU)», которую проводит МИД Великобритании совместно с партнёрами.
«Задача PFRU — укреплять устойчивость украинского государства, гражданского общества и экономики посредством оказания существенной поддержки государству, гражданскому обществу и частному сектору», — подчёркивается в описании.
Кроме того, британское ведомство готово выделить средства на проект по разминированию территории Украины. Его бюджет составит до 6,1 млн фунтов стерлингов (около €7,1 млн), с возможностью увеличения до 6,6 млн фунтов стерлингов.
«Стратегическая цель «Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине» (GMAP3 Ukraine) — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», — пояснили в министерстве.
Ранее британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с президентом США Джо Байденом договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе.
В июне правительство Великобритании объявило о совместном в другими странами Запада решении передать Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности.