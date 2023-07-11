Узнать больше

Великобритания планирует помочь Украине в обезвреживании боеприпасов и разминировании

Короткая ссылка
Юлия Гуреева
МИД Великобритании намерен передать украинским властям наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансировать проект по разминированию территории страны. Британское ведомство ищет поставщиков для реализации этих задач. С соответствующими тендерами ознакомился RT.
Великобритания планирует помочь Украине в обезвреживании боеприпасов и разминировании
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Министерство иностранных дел Великобритании планирует оказать поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и поставить структуре наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия.

Как отмечается в документе, процедуру поиска поставщика для британского ведомства выполняет консалтинговая компания Chemonics UK. 

Это закупка является частью многолетней программы «Партнёрский фонд для устойчивой Украины (PFRU)», которую проводит МИД Великобритании совместно с партнёрами. 

«Задача PFRU — укреплять устойчивость украинского государства, гражданского общества и экономики посредством оказания существенной поддержки государству, гражданскому обществу и частному сектору», — подчёркивается в описании. 

Кроме того, британское ведомство готово выделить средства на проект по разминированию территории  Украины. Его бюджет составит до 6,1 млн фунтов стерлингов (около €7,1 млн), с возможностью увеличения до 6,6 млн фунтов стерлингов. 

«Стратегическая цель «Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине» (GMAP3 Ukraine) — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», — пояснили в министерстве. 

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с президентом США Джо Байденом договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе.

В июне правительство Великобритании объявило о совместном в другими странами Запада решении передать Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить