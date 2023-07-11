Великобритания планирует помочь Украине в обезвреживании боеприпасов и разминировании

МИД Великобритании намерен передать украинским властям наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия, а также профинансировать проект по разминированию территории страны. Британское ведомство ищет поставщиков для реализации этих задач. С соответствующими тендерами ознакомился RT.

Министерство иностранных дел Великобритании планирует оказать поддержку Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и поставить структуре наборы для обезвреживания боеприпасов взрывного действия.

Как отмечается в документе, процедуру поиска поставщика для британского ведомства выполняет консалтинговая компания Chemonics UK.

Это закупка является частью многолетней программы «Партнёрский фонд для устойчивой Украины (PFRU)», которую проводит МИД Великобритании совместно с партнёрами.

«Задача PFRU — укреплять устойчивость украинского государства, гражданского общества и экономики посредством оказания существенной поддержки государству, гражданскому обществу и частному сектору», — подчёркивается в описании.

Кроме того, британское ведомство готово выделить средства на проект по разминированию территории Украины. Его бюджет составит до 6,1 млн фунтов стерлингов (около €7,1 млн), с возможностью увеличения до 6,6 млн фунтов стерлингов.

«Стратегическая цель «Третьей глобальной программы противоминной деятельности на Украине» (GMAP3 Ukraine) — высвобождение земель и просветительская работа по вопросам рисков, связанных с боеприпасами взрывного действия, для содействия силам чрезвычайного гуманитарного реагирования и помощи уязвимым группам населения», — пояснили в министерстве.

Ранее британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с президентом США Джо Байденом договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе.

В июне правительство Великобритании объявило о совместном в другими странами Запада решении передать Киеву сотни ракет ПВО малой и средней дальности.