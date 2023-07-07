В Британии сообщили об отсутствии планов на поставку Украине противорадиационных медикаментов

Младший министр по делам Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что в настоящее время в планы Лондона не входит поставка Киеву противорадиационных медикаментов. Таким образом он ответил на соответствующий запрос члена палаты общин Люка Полларда, который ранее был направлен министру обороны страны. RT ознакомился с документом.

«В 2022 году через международный координационный центр доноров правительство получило от Украины запрос на поставку йода в таблетках. 5,5 млн йодных таблеток пожертвовал Евросоюз. В настоящий момент мы не планируем поставлять Украине дополнительные противорадиационные медикаменты», — уточнил Хиппи.



Ранее член палаты общин Люк Поллард поинтересовался у министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, получало ли возглавляемое им ведомство запрос от украинского правительства на поставку йода в таблетках.

30 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.