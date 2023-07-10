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Сунак и Байден договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе

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Британский премьер Риши Сунак и президент США Джо Байден на встрече в Лондоне договорились поддерживать оборону Украины в долгосрочной перспективе.
Сунак и Байден договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе
  • AP
  • © Susan Walsh

«Они обсудили ход контрнаступления и подчеркнули важность того, чтобы международные страны — партнёры способствовали её долгосрочной обороне», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Ранее администрация Байдена заявила, что может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий.

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