Сунак и Байден договорились о поддержке Украины в долгосрочной перспективе
- AP
- © Susan Walsh
«Они обсудили ход контрнаступления и подчеркнули важность того, чтобы международные страны — партнёры способствовали её долгосрочной обороне», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
Ранее администрация Байдена заявила, что может предложить Киеву сотрудничество по израильской модели.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий.