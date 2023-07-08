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Премьер Франции пообещала запретить продажу фейерверков на День взятия Бастилии

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала введение масштабных мер безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков.
Премьер Франции пообещала запретить продажу фейерверков на День взятия Бастилии
  • Gettyimages.ru
  • © Owen Franken

«Я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю», — сказала Борн в интервью газете Le Parisien.

Она отметила, что только профессионалы, которые будут устраивать салюты в коммунах, смогут покупать фейерверки.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.

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