Премьер Франции пообещала запретить продажу фейерверков на День взятия Бастилии
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«Я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю», — сказала Борн в интервью газете Le Parisien.
Она отметила, что только профессионалы, которые будут устраивать салюты в коммунах, смогут покупать фейерверки.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.