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Полиция задержала двух человек в Париже на акции против полицейского насилия

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Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержала двух человек во время разгона манифестации против полицейского насилия.
Полиция задержала двух человек в Париже на акции против полицейского насилия
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

«Во время разгона были произведены два ареста за насилие в отношении представителя власти, совершённое на площади Республики. Поскольку было чётко установлено правонарушение в виде организации несанкционированной демонстрации, в отношении организатора было начато судебное разбирательство», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.

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