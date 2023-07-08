Полиция задержала двух человек в Париже на акции против полицейского насилия

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержала двух человек во время разгона манифестации против полицейского насилия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции Парижа.

«Во время разгона были произведены два ареста за насилие в отношении представителя власти, совершённое на площади Республики. Поскольку было чётко установлено правонарушение в виде организации несанкционированной демонстрации, в отношении организатора было начато судебное разбирательство», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.