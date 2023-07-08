Полиция задержала двух человек в Париже на акции против полицейского насилия
- AFP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции Парижа.
«Во время разгона были произведены два ареста за насилие в отношении представителя власти, совершённое на площади Республики. Поскольку было чётко установлено правонарушение в виде организации несанкционированной демонстрации, в отношении организатора было начато судебное разбирательство», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.