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Полиция в Париже разогнала манифестацию против полицейского насилия

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Сотрудники полиции разогнали участников манифестации против полицейского насилия, которые пытались собраться на площади Республики в Париже.
Полиция в Париже разогнала манифестацию против полицейского насилия
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующие, вопреки запрету префектуры полиции, начали собираться на площади в 16:00 мск. Всего в месте сбора людей насчитывалось несколько сотен человек.

Отмечается, что некоторые пришли с флагами партий «Неподчинившаяся Франция» и Новой антикапиталистической партии.

Примерно 16:25 мск полицейские в защитном обмундировании начали зачищать площадь от участников манифестации.

Ранее официальный представитель французского кабмина Оливье Веран подтвердил, что власти страны потребовали от цифровых платформ ввести ограничения на работу ряда приложений во время протестов.

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