Во Франции потребовали соцсети ввести ограничения на время протестов
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«За время этих ночных беспорядков мы попросили, потребовали от платформ, чтобы они отключили некоторые функции на определённый срок», — цитирует его РИА Новости.
Он привёл в пример функцию SnapMap в приложении Snapchat, которая позволяла участникам протестов организованно собираться в нужном месте в заданное время.
Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен ранее сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.
Самому младшему задержанному — 11 лет, добавил он.
Дарманен также заявил, что массовые беспорядки прекратились на всей территории Франции.