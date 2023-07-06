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Во Франции потребовали соцсети ввести ограничения на время протестов

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Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран подтвердил, что власти страны потребовали от цифровых платформ ввести ограничения на работу ряда приложений во время протестов.
Во Франции потребовали соцсети ввести ограничения на время протестов
  • Gettyimages.ru

«За время этих ночных беспорядков мы попросили, потребовали от платформ, чтобы они отключили некоторые функции на определённый срок», — цитирует его РИА Новости.

Он привёл в пример функцию SnapMap в приложении Snapchat, которая позволяла участникам протестов организованно собираться в нужном месте в заданное время.

Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен ранее сообщил, что во время беспорядков в стране правоохранители задержали 4 тыс. человек.

Самому младшему задержанному — 11 лет, добавил он.

Дарманен также заявил, что массовые беспорядки прекратились на всей территории Франции.

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