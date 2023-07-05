Глава МВД Дарманен: беспорядки прекратились на всей территории Франции
- AFP
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Об этом французский министр сказал в ходе слушаний в сенате.
«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — цитирует его ТАСС.
При этом Дарманен добавил, что МВД продолжает оставаться в режиме повышенной мобилизации.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с массовыми беспорядками в стране практически полностью нормализовалась.
В качестве меры поддержки французские власти пообещали освободить пострадавших в ходе беспорядков торговцев от налоговых и социальных выплат.