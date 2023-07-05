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Глава МВД Дарманен: беспорядки прекратились на всей территории Франции

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Глава французского Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что массовые беспорядки прекратились на всей территории Франции.
Глава МВД Дарманен: беспорядки прекратились на всей территории Франции
  • AFP
  • © OLIVIER CHASSIGNOLE

Об этом французский министр сказал в ходе слушаний в сенате.

«Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции», — цитирует его ТАСС.

При этом Дарманен добавил, что МВД продолжает оставаться в режиме повышенной мобилизации.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с массовыми беспорядками в стране практически полностью нормализовалась.

В качестве меры поддержки французские власти пообещали освободить пострадавших в ходе беспорядков торговцев от налоговых и социальных выплат.

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