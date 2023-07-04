Власти Франции пообещали налоговые льготы для пострадавших в ходе беспорядков торговцев

Короткая ссылка
В качестве меры поддержки французские власти пообещали освободить пострадавших в ходе беспорядков торговцев от налоговых и социальных выплат.
Власти Франции пообещали налоговые льготы для пострадавших в ходе беспорядков торговцев
  • AFP
  • © CLEMENT MAHOUDEAU

Об этом сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире BFMTV.

Отмечается, что меры направлены на то, чтобы помочь предпринимателям как можно скорее возобновить свою деятельность.

«Каждый предприниматель во Франции должен иметь возможность вести бизнес спокойно, без страха», — сказал министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Также в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить