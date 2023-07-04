Власти Франции пообещали налоговые льготы для пострадавших в ходе беспорядков торговцев

В качестве меры поддержки французские власти пообещали освободить пострадавших в ходе беспорядков торговцев от налоговых и социальных выплат.

Об этом сообщил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр в эфире BFMTV.

Отмечается, что меры направлены на то, чтобы помочь предпринимателям как можно скорее возобновить свою деятельность.

«Каждый предприниматель во Франции должен иметь возможность вести бизнес спокойно, без страха», — сказал министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

Также в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.