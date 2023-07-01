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Глава Минэкономики Франции: за четыре дня в стране разграблены 200 продуктовых магазинов

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Около 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены за четыре дня беспорядков во Франции.
Глава Минэкономики Франции: за четыре дня в стране разграблены 200 продуктовых магазинов
  • AFP
  • © OLIVIER CHASSIGNOLE

Об этом заявил на пресс-конференции глава Минэкономики Брюно Ле Мэр.

«Ещё слишком рано подсчитывать ущерб, но по меньшей мере 250 табачных лавок, 250 банковских отделений и 200 продуктовых магазинов были разграблены», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о более 1,3 тыс. задержанных во время протестов во Франции, переросших в беспорядки.

Также поступали данные, что в ходе беспорядков было сожжено или повреждено 1,3 тыс. машин и 234 здания.

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