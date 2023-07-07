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Пентагон: США обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что власти Соединённых Штатов обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов.
Пентагон: США обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов
  • Gettyimages.ru

По его словам, правительство Украины предоставило американскому оборонному ведомству письменные гарантии «ответственного применения» этого вида оружия.

«Упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды», — цитирует Райдера РИА Новости.

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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