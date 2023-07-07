Пентагон: США обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов
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По его словам, правительство Украины предоставило американскому оборонному ведомству письменные гарантии «ответственного применения» этого вида оружия.
«Упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды», — цитирует Райдера РИА Новости.
7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.