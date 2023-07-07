Пентагон: США обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер утверждает, что власти Соединённых Штатов обязали Украину протоколировать случаи применения кассетных боеприпасов.

По его словам, правительство Украины предоставило американскому оборонному ведомству письменные гарантии «ответственного применения» этого вида оружия.

«Упомянув в том числе, что они не будут использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением и что они будут протоколировать, где именно они используют данные снаряды», — цитирует Райдера РИА Новости.

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.