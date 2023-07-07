Столтенберг: решения о поставках кассетных боеприпасов Киеву страны НАТО принимают сами

Решения о поставках кассетных боеприпасов на Украину страны НАТО принимают самостоятельно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что у альянса нет единой позиции по конвенции, так как некоторые страны её не подписывали.

«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов при их возможной поставке Вооружённым силам Украины.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов на фоне приверженности Германии конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.