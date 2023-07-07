Столтенберг: решения о поставках кассетных боеприпасов Киеву страны НАТО принимают сами
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Он пояснил, что у альянса нет единой позиции по конвенции, так как некоторые страны её не подписывали.
«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов при их возможной поставке Вооружённым силам Украины.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов на фоне приверженности Германии конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.