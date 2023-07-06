Пентагон: США намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов для Украины

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов при их возможной поставке для Вооружённых сил Украины.

«Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды», — цитирует его РИА Новости.

По словам Райдера, Вашингтон намерен отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.