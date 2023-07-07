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Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов на фоне приверженности Германии конвенции о запрете применения боеприпасов данного типа, подписанной в Осло.
Бербок выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Я видела сообщения в СМИ. Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло», — цитирует её РИА Новости.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты намерены тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов при их возможной поставке Вооружённым силам Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.

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