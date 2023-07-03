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Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий Запада, потеряв поставленную бронетехнику

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Обозреватель Франц Беки заявил, что Украина не оправдала надежд Запада, потеряв отправленную ей технику спустя месяц.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

По словам Беки, западные государства с большими ожиданиями поставили Киеву танки и бронетранспортёры.

«Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — сказал обозреватель.

Журналист подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег».

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооружённые силы России продвигаются на нескольких направлениях.

Также американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.

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