Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий Запада, потеряв поставленную бронетехнику
Об этом пишет Berliner Zeitung.
По словам Беки, западные государства с большими ожиданиями поставили Киеву танки и бронетранспортёры.
«Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — сказал обозреватель.
Журналист подчеркнул, что поддержка Киева Берлином «стоила жизней и денег».
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооружённые силы России продвигаются на нескольких направлениях.
Также американский ведущий Гарланд Никсон заявил, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.