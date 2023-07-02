Мэры французских коммун 3 июля проведут митинги против беспорядков

Главы коммун городов Франции 3 июля проведут митинги против беспорядков, сообщил глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар.

«Ассоциация приняла решение призвать к мобилизации муниципальных советников и население», — приводит ТАСС слова Лиснара в эфире телеканала TF1.

Он отметил, что акции состоятся 3 июля перед зданиями мэрий.

Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.