Мэры французских коммун 3 июля проведут митинги против беспорядков
- AP
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«Ассоциация приняла решение призвать к мобилизации муниципальных советников и население», — приводит ТАСС слова Лиснара в эфире телеканала TF1.
Он отметил, что акции состоятся 3 июля перед зданиями мэрий.
Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.