Префект Парижа опроверг заявление ООН о проблемах с расизмом у полиции Франции

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что во французской полиции нет проблем с расизмом и заявление ООН не соответствует действительности.

«Я шокирован использованием этого термина. Я в шоке. В полиции нет расизма», — приводит РИА Новости слова Нуньеса в интервью телеканалу BFMTV.

Он отметил, что полиция борется с преступниками, которые подвергают опасности жизни людей, и продолжит это делать.

Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.