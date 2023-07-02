Префект Парижа опроверг заявление ООН о проблемах с расизмом у полиции Франции
- AFP
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«Я шокирован использованием этого термина. Я в шоке. В полиции нет расизма», — приводит РИА Новости слова Нуньеса в интервью телеканалу BFMTV.
Он отметил, что полиция борется с преступниками, которые подвергают опасности жизни людей, и продолжит это делать.
Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.