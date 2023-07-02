Глава Минюста Франции пригрозил тюрьмой родителям подростков, участвующих в беспорядках

Глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы должны ещё раз сказать родителям, что они должны успокоить своих детей, потому что воспитывать детей не входит в обязанности государства», — сказал Дюпон-Моретти.

При этом он призвал прокуроров привлекать к ответственности родителей, которые не выполняют свои обязанности и допускают участие своих детей в беспорядках во Франции.

Ранее полиция Марселя задержала 16 участников беспорядков.

Также глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что за четыре дня в стране разграблены 200 продуктовых магазинов.

Кроме того, МВД Франции направило подкрепление в Марсель из-за сложной ситуации с беспорядками.