МВД Франции направило подкрепление в Марсель из-за сложной ситуации с беспорядками

Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель по требованию местных властей на фоне беспорядков.

«После городского насилия, произошедшего вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение выделить значительное подкрепление к задействованным средствам помимо личного состава национальной полиции и RAID», — сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter.

В частности, в Марсель прибудет бронетехника и два вертолёта жандармерии.

Ранее мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление на фоне ситуации с массовыми беспорядками.