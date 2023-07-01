МВД Франции направило подкрепление в Марсель из-за сложной ситуации с беспорядками
- AFP
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«После городского насилия, произошедшего вчера в Марселе, министр внутренних дел принял решение выделить значительное подкрепление к задействованным средствам помимо личного состава национальной полиции и RAID», — сообщила префектура полиции департамента Буш-дю-Рон в Twitter.
В частности, в Марсель прибудет бронетехника и два вертолёта жандармерии.
Ранее мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление на фоне ситуации с массовыми беспорядками.