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Monde: мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков

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Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление на фоне ситуации с массовыми беспорядками.
Monde: мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков
  • AFP
  • © OLIVIER CHASSIGNOLE

Об этом сообщила газета Monde.

«Вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось», — заявил Дусе.

По его словам, ночью город столкнулся с «беспрецедентным насилием», около 40 магазинов было разграблено, около 20 машин было подожжено.

Ранее сообщалось о более 1300 задержанных во время протестов во Франции, переросших в беспорядки.

Также поступали данные, что в ходе беспорядков было сожжено или повреждено 1,3 тысячи машин и 234 здания.

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