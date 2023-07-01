Monde: мэр Лиона попросил подкрепление полиции из-за беспорядков

Мэр французского Лиона Грегори Дусе попросил направить в город полицейское подкрепление на фоне ситуации с массовыми беспорядками.

Об этом сообщила газета Monde.

«Вечером полицейских было недостаточно, чтобы противостоять беспорядкам. Нам необходимо подкрепление, если мы не хотим, чтобы это повторилось», — заявил Дусе.

По его словам, ночью город столкнулся с «беспрецедентным насилием», около 40 магазинов было разграблено, около 20 машин было подожжено.

Ранее сообщалось о более 1300 задержанных во время протестов во Франции, переросших в беспорядки.

Также поступали данные, что в ходе беспорядков было сожжено или повреждено 1,3 тысячи машин и 234 здания.