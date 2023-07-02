Протестующие пытались поджечь автомобиль мэра французского города Ла-Риш

Протестующие ночью попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша Филипа Позуша.

«Этой ночью участники беспорядков пытались поджечь автомобиль мэра Ла-Риша», — приводит РИА Новости сообщение префекта департамента Эндр и Луара в Twitter.

Отмечается, что правоохранители быстро вмешались и ущерба удалось избежать.

Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.