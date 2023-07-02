Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: страна стоит на пороге гражданской войны

Происходящие во Франции беспорядки могут быть расценены как преддверие гражданской войны, заявил бывший кандидат в президенты страны Эрик Земмур.

«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — сказал Земмур в эфире телеканала Europe-1.

Он выразил мнение, что причиной происходящего является миграционная политика Франции.

Политик добавил, что на полицейских оказывается чрезмерное давление.

Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.