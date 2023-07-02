Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: страна стоит на пороге гражданской войны
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«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — сказал Земмур в эфире телеканала Europe-1.
Он выразил мнение, что причиной происходящего является миграционная политика Франции.
Политик добавил, что на полицейских оказывается чрезмерное давление.
Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.