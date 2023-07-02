Мэр французского города рассказал о нападении на его дом

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что на его дом было совершено нападение, его жена и ребёнок получили ранения.

«Этой ночью... на мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения», — приводит РИА Новости слова Жанбрюна в Twitter.

Он отметил, что неизвестные попытались протаранить его дом на автомобиле, а затем поджечь его.

Ранее глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что родителям, чьи дети в возрасте 13 и 14 лет участвуют в беспорядках в стране, грозит два года тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.

Кроме того, в Минэкономики Франции рассказали, что за четыре дня в стране разграблено 200 продуктовых магазинов.