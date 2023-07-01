WP: глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с Россией

Директор ЦРУ США Уильям Бернс во время непубличной поездки на Украину в июне обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца нынешнего года.

Об этом пишет Washington Post.

«Во время встреч в Киеве Уильяму Бернсу рассказали об амбициозной цели Украины вернуть территории и начать переговоры с Москвой к концу года», — говорится в публикации.

Отмечается, что целью поездки было подтверждение приверженности администрации Вашингтона обмену разведданными. Они, как сказано в статье, призваны помочь Киеву «защитить себя».

Ранее в Washington Post заявили, что у Украины есть всего несколько недель для того, чтобы вернуть территории.