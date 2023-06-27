WP: у Украины всего несколько недель для того, чтобы вернуть территории
«Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернёт себе всю свою территорию в течение 16 лет», — указал он в материале для Washington Post.
По мнению Эллисона, если ВСУ «останутся в тупике» в течение лета, следует ожидать, что политическое измерение данного конфликта будет определять ход событий.
Так, многие сторонники Киева в Европе и США присоединятся к глобальному югу, который призывает обе стороны начать «серьёзные переговоры о прекращении огня».
30 сентября президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.
В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.