Лидеры ЕС пообещали продолжить военную помощь Киеву «без ущерба для интересов» стран союза

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе традиционно высказались за продолжение военной поддержки Украины, но на этот раз отметили, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Также, по информации агентства, данная помощь может проводиться только «с учётом» интересов безопасности и обороны всех стран ЕС.

Кроме того, отмечается, что Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Киеву.

Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных.

Также сообщалось, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.