Лидеры ЕС пообещали продолжить военную помощь Киеву «без ущерба для интересов» стран союза
Об этом сообщает РИА Новости.
Также, по информации агентства, данная помощь может проводиться только «с учётом» интересов безопасности и обороны всех стран ЕС.
Кроме того, отмечается, что Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Киеву.
Ранее лидеры ЕС на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных.
Также сообщалось, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится.
Кроме того, лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.