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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе осудили разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных

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Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе осудили преднамеренное разрушение Каховской ГЭС, но не назвали виновных.

Об этом информирует РИА Новости.

«Евросовет самым решительным образом осуждает преднамеренное разрушение плотины Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

При этом в ЕС отметили, что инцидент имеет разрушительные гуманитарные, экологические, сельскохозяйственные и экономические последствия.

Также в ЕС заявили о готовности оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится.

Также лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

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