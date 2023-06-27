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Илон Маск раскритиковал сенатора Линдси Грэма за его слова об убийстве русских

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Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал сенатора Линдси Грэма за его высказывания об убийстве русских.
Илон Маск раскритиковал сенатора Линдси Грэма за его слова об убийстве русских
  • AP
  • © Ludovic Marin

«Было безумием и жестокостью с его стороны сказать такое», — написал он в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма о гибели россиян.

По данным Reuters, Киев смонтировал видео, создав впечатление, что фразы были произнесены вместе.

В российском МИД назвали циничной попытку оправдать людоедские заявления Линдси Грэма. 

МВД России объявило в розыск американского сенатора.

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