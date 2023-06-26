Мать погибшего на батискафе «Титан» уступила ему своё место, чтобы он установил рекорд
- AFP
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В интервью ВВС она заявила, что изначально должна была отправиться с мужем к «Титанику» сама, но поездку отложили из-за пандемии.
«Потом я уступила своё место, потому что он (Сулейман. — RT) очень хотел поехать», — цитирует её ТАСС.
По словам Кристин Давуд, сын хотел установить рекорд по сборке кубика Рубика на рекордной глубине рядом с легендарным лайнером. Он собирал его за 12 секунд.
Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.