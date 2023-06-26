Мать погибшего на батискафе «Титан» уступила ему своё место, чтобы он установил рекорд

Мать погибшего с отцом на батискафе «Титан» Сулеймана Давуда Кристин рассказала, что уступила сыну место, чтобы он установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине.

В интервью ВВС она заявила, что изначально должна была отправиться с мужем к «Титанику» сама, но поездку отложили из-за пандемии.

«Потом я уступила своё место, потому что он (Сулейман. — RT) очень хотел поехать», — цитирует её ТАСС.

По словам Кристин Давуд, сын хотел установить рекорд по сборке кубика Рубика на рекордной глубине рядом с легендарным лайнером. Он собирал его за 12 секунд.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.