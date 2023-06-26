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Мать погибшего на батискафе «Титан» уступила ему своё место, чтобы он установил рекорд

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Мать погибшего с отцом на батискафе «Титан» Сулеймана Давуда Кристин рассказала, что уступила сыну место, чтобы он установил рекорд по сборке кубика Рубика на глубине.
Мать погибшего на батискафе «Титан» уступила ему своё место, чтобы он установил рекорд
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

В интервью ВВС она заявила, что изначально должна была отправиться с мужем к «Титанику» сама, но поездку отложили из-за пандемии.

«Потом я уступила своё место, потому что он (Сулейман. — RT) очень хотел поехать», — цитирует её ТАСС.

По словам Кристин Давуд, сын хотел установить рекорд по сборке кубика Рубика на рекордной глубине рядом с легендарным лайнером. Он собирал его за 12 секунд.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Береговая охрана США объявила о начале официального расследования трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике.

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