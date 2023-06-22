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Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

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Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан».
Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа
  • AFP

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, утром 22 июня беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку «Титана» примерно в 1600 футах (487 метров) от «Титаника» на морском дне.

После этого были найдены дополнительные обломки. Их анализ свидетельствует о потере пассажирской капсулы, заявил Могер.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

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