Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан».

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, утром 22 июня беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку «Титана» примерно в 1600 футах (487 метров) от «Титаника» на морском дне.

После этого были найдены дополнительные обломки. Их анализ свидетельствует о потере пассажирской капсулы, заявил Могер.

Он выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».