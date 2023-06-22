Оператор OceanGate предположил, что находившиеся в батискафе «Титан» люди погибли

Компания — оператор пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» предположила, что находившиеся в аппарате люди погибли.

«Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, Хэмиш Хардинг, Поль-Анри Наржоле, к сожалению, погибли», — приводит CNN заявление компании.

Связь с батискафом была потеряна в воскресенье, 18 июня. Глубоководный аппарат «Титан» предназначен для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника».

Ранее сообщалось, что две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа нашли на месте обнаружения обломков.

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».