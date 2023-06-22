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Sky News: две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены

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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа нашли на месте обнаружения обломков.
Sky News: две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены
  • AFP
  • © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщил Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа, получивший эту информацию от президента «Клуба исследователей», в который входили пассажиры.

«Это были рама для посадки и задняя панель батискафа», — рассказал он.

По словам эксперта, друга члена экипажа Дэвида Мирнса, пропавший батискаф нестандартный, что является подтверждением, что найденные части принадлежат именно ему.

Это также значит, что корпус подводного аппарата ещё не найден, но что он разделился на части.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан».

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