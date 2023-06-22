Береговая охрана США сообщила об обнаружении обломков в районе поиска пропавшего батискафа

Место с обломками обнаружено в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа «Титан», эксперты оценивают информацию. Об этом сообщила Береговая охрана США.

«Место с обломками обнаружено управляемым дистанционно подводным средством в зоне поиска рядом с «Титаником», — приводит РИА Новости заявление службы в Twitter.

Связь с батискафом была потеряна в воскресенье, 18 июня. Глубоководный аппарат «Титан» предназначен для доставки туристов к месту кораблекрушения «Титаника».

20 июня Береговая охрана США расширила зону поиска пропавшего батискафа «Титан».

Ранее капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».